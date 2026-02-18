MUŠKARAC KOJI JE NOŽEM UBIO SUPRUGU OSTAJE IZA REŠETAKA: Potvrđena optužnica za zločin u Novom Sad

Novosadski Viši sud potvrdio je optužnicu protiv Slobodana T. (60) iz Novog Sada zbog teškog ubistva supruge Branke P. (40).

Do zločina je došlo 22. aprila prošle godine, nešto pre 21.30 časova, u stanu višespratnice na novosadskoj Grbavici, kada je Slobodan T. nožem naneo više ubodnih rana vanbračnoj supruzi zbog čega se od hapšenja nalazi u pritvoru, koji mu je poslednji put produžen do 19. marta.

Prema nezvaničnim informacijama, u trenutku zločina, u stanu je bilo i njihovo šestogodišnje dete, koje je telefonom pozvalo kumu, a potom su obavešteni policija i lekari Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, koji su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt nesrećne žene.

U ovoj porodici nije bilo prijave nasilja, a oni koji su ih poznavali kažu da su delovali skladno.

- I dalje niko ne može da poveruju da je Slobodan mogao da digne ruku na Branku, a posebno da pred detetom uradi ovako nešto - rekla je posle ubistva jedna komšinica. Prema rečima žitelja zgrade u kojoj je Branka P. živela, ona je bila veoma prijatna žena, ali i požrtvovana majka.

- Viđala sam je sa devojčicom ujutru dok je odvodila u vrtić. Bila je brižna majka, tako mila i draga, uvek bi se lepo javila. Ponekad, popodne, sretala sam ih zajedno. Njih dvoje peške, a malecka sa rolerima, trotinetom ili biciklom - ispričala je tada sagovornica.

- Strašno je to što se desilo, ugašen je jedan mlad život, a dete je ostalo bez majke - sa suzama u očima rekla je komšinica ubijene žene.

Odmah nakon zločina u slučaj je uključen Centar za socijalni rad kako bi se odlučilo kome će dodeliti starateljstvo nad detetom, a prema nezvaničnim saznanjima, brigu o detetu preuzeli su bliži srodnici.

