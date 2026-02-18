Hapšenje u Zrenjaninu: Kod osumnjičenog nađeno pola kilograma marihuane, ali i tragovi KOKAINA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu uhapsili su B. K. (44) iz tog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Tokom akcije, policija je kod osumnjičenog B. K. pronašla paket sa oko 557 grama sasušene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Daljom kontrolom stana i drugih prostorija koje je koristio, policijski službenici otkrili su i više kesica sa tragovima materija za koje se sumnja da su kokain, kao i različite predmete povezane sa upotrebom i distribucijom narkotika, saopšteno je iz Policijske uprave u Zrenjaninu.

Uhapšenom B.K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Autor: Marija Radić