MESECIMA SE BAVIO TAJNOM PRODAJOM I ZARADIO MILIONE: Pogledajte kako je zbog korupcije uhapšen vlasnik firme (VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, u nastavku akcije na suzbijanju korupcije, uhapsili su M. D. (76) iz Despotovca, vlasnika i zakonskog zastupnika PD „Sloga“ DOO Novi Sad zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

- On se sumnjiči da je, u periodu od novembra 2020. do juna 2021. godine, bez evidentiranja u poslovnim knjigama, izvršio neovlašćenu prodaju dobara drugom pravnom licu, čiji je korisnik bilo njegovo privredno društvo, a vlasnik Republika Srbija - piše u saopštenju.

Novac je zadržao za sebe čime je ostvario korist u iznosu od 2.249.500 dinara.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo.

