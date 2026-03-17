UHAPŠEN INVESTITOR U NOVOM SADU Uzeo milione za kuće pa ostavio radove nedovršene

U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su M. P. (1972) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela zloupotreba položaja odgovornog lica.

Osumnjičeni je kao odgovorno lice privrednog društva „GOLD BUILDINGS 011 SURČIN“, u periodu od aprila do jula 2024. godine, sa više fizičkih lica zaključio ugovore o izvođenju građevinskih radova koji se odnose na izgradnju porodičnih kuća, nakon čega je započeo sa gradnjom objekata koje nije u potpunosti završio, čime je za neizvedene radove oštetio navedena fizička lica za iznos od oko 8.663.115 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: S.M.