NASILJE U LESKOVCU: Saslušan osumnjičeni koji je udarcem teško povredio sugrađanina - Preti mu višegodišnja robija!

Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu reagovalo je hitno nakon incidenta u kojem je jedan muškarac zadobio teške telesne povrede. Osumnjičenom A.T. (30) stavljen je predlog za određivanje pritvora.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu priveli su A.T. (30) zbog sumnje da je počinio krivično delo teška telesna povreda. Prema zvaničnim informacijama iz istrage, sukob je počeo verbalnim obračunom koji je ubrzo eskalirao u fizičko nasilje.

Kobni udarac nakon rasprave

Incident se dogodio nakon kraće rasprave između osumnjičenog i oštećenog. Kako se sumnja, A.T. je muškarcu zadao snažan udarac, usled čega je on pao na zemlju i zadobio povrede koje su okarakterisane kao teške.

Odbrana pred tužiocem i predlog za pritvor

Osumnjičeni je juče saslušan u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu.

Iznošenje odbrane: U prisustvu svog branioca, A.T. je izneo odbranu pred javnim tužiocem.

Mera pritvora: Odmah nakon saslušanja, tužilaštvo je sudu dostavilo predlog da se osumnjičenom odredi pritvor kako bi se osiguralo nesmetano vođenje postupka.

"Javni tužilac će u daljem toku postupka preduzeti sve neophodne dokazne radnje radi utvrđivanja svih činjenica i donošenja konačne odluke," navodi se u saopštenju OJT Leskovac.

Šta kaže zakon?

Krivični zakonik Srbije je jasan kada su u pitanju teške telesne povrede. S obzirom na težinu dela koja se osumnjičenom stavlja na teret, zaprećena kazna zatvora je veoma ozbiljna.

Zaprećena kazna:

Za ovo krivično delo zakonom je propisana kazna zatvora u trajanju od jedne do osam godina.

Istraga se nastavlja, a očekuje se da će medicinsko veštačenje povreda oštećenog igrati ključnu ulogu u daljem procesu.

Autor: Dalibor Stankov