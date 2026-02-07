POKUŠAJ UBISTVA U NOVOM PAZARU: Muškarac teško ranjen u pucnjavi, traga se za napadačem

U ranim jutarnjim satima, u Mitrovačkoj ulici u novopazarskom naselju Lug, u blizini stambenih zgrada poznatih kao "Simpo", dogodio se težak incident u kojem je jedan muškarac zadobio teške telesne povrede usled pucnjave iz vatrenog oružja.

Prema nezvaničnim informacijama, nepoznata osoba je na muškarca ispalila veći broj hitaca, nakon čega je povređeni ostao da leži na mestu događaja. Građani koji su se zatekli u blizini alarmirali su hitne službe, a povređeni je u kritičnom stanju prebačen u Opštu bolnicu Novi Pazar, gde mu lekari pružaju intenzivnu medicinsku pomoć.

Policijski službenici su odmah po prijavi izašli na teren, obavili uviđaj i tokom jutra obezbeđivali šire područje incidenta. Prikupljeni su tragovi, a u toku su i razgovori sa svedocima koji bi mogli rasvetliti okolnosti pod kojima je došlo do pucnjave.

Kako saznaje Sandžak Danas, u toku je intenzivna potraga za osumnjičenim napadačem, dok nadležni organi rade na identifikaciji svih uključenih lica i utvrđivanju motiva ovog napada koji je uznemirio stanovnike Luga i celog Novog Pazara. Više informacija o ovom slučaju očekuje se nakon zvaničnog saopštenja Policijske uprave i nadležnog tužilaštva.

