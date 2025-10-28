Sin policajca izboden u Podgorici – među napadačima stranci, Šćepanović poručuje: Ne uzimajte pravdu u svoje ruke!

U ranim jutarnjim satima u nedelju, u naselju Zabjelo u Podgorici, dogodio se incident u kojem je mladić M. J. zadobio ubodnu ranu. Prema informacijama Uprave policije, identifikovana su četiri izvršioca – tri državljanina Azerbejdžana i jedan državljanin Turske.

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović izjavio je da se pomenuta lica sumnjiče za izvršenje krivičnog dela koje je kvalifikovano kao nasilničko ponašanje.

– Povrede koje su nastupile su lake – posekotine, rezne rane i jedna ubodna. Tužilac je procenio da nije reč o pokušaju ubistva, što je potvrđeno i od strane veštaka medicinske struke, rekao je Šćepanović gostujući na TVCG.

Povređeni mladić je, kako je dodao, sin njihovog kolege iz policije.

Građanima je uputio apel da ne uzimaju pravdu u svoje ruke, naglašavajući da će svako nasilje biti sankcionisano.

U vezi sa incidentom, procesuirano je osam crnogorskih državljana:

Jedan se tereti za izazivanje rasne i verske mržnje

Tri za nasilničko ponašanje prema turskim državljanima

Četiri za izazivanje javnog reda i mira

U ovu brojku nije uračunato večerašnje privođenje 11 osoba koje su učestvovale u protestu ispred zgrade Vlade.

Autor: Dalibor Stankov