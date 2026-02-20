AKTUELNO

Hronika

AUTOMOBIL POTPUNO SMRSKAN! Prva slika s mesta nesreće kod Prijepolja: Zakucao se u parkirani kamion i POGINUO

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: RINA ||

Tokom prepodnevnih sati na magistralnom putu Prijepolje prema Velikoj Župi u mestu Suvodo došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je prema prvim nezvaničnim informacijama jedno lice izgubilo život.

Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo marke "volkswagen", iz još neutvrđenih razloga, udarilo u parkirani kamion. Od siline udara automobil je potpuno smrskan, a na lice mesta odmah su upućene ekipe policije, Hitne pomoći i vatrogasci-spasioci.

- Automobil je potpuno smrskan, vatrogasci seku vozilo kako bi izvukli vozača - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Vatrogasci-spasioci su morali da koriste specijalni alat kako bi sekli deformisani deo vozila i pokušali da izvuku osobe iz smrskane unutrašnjosti automobila.

Saobraćaj na ovoj deonici magistralnog puta odvija se otežano.

Autor: Iva Besarabić

