AUTOMOBIL POTPUNO SMRSKAN! Prva slika s mesta nesreće kod Prijepolja: Zakucao se u parkirani kamion i POGINUO

Tokom prepodnevnih sati na magistralnom putu Prijepolje prema Velikoj Župi u mestu Suvodo došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je prema prvim nezvaničnim informacijama jedno lice izgubilo život.

Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo marke "volkswagen", iz još neutvrđenih razloga, udarilo u parkirani kamion. Od siline udara automobil je potpuno smrskan, a na lice mesta odmah su upućene ekipe policije, Hitne pomoći i vatrogasci-spasioci.

- Automobil je potpuno smrskan, vatrogasci seku vozilo kako bi izvukli vozača - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Vatrogasci-spasioci su morali da koriste specijalni alat kako bi sekli deformisani deo vozila i pokušali da izvuku osobe iz smrskane unutrašnjosti automobila.

Saobraćaj na ovoj deonici magistralnog puta odvija se otežano.

Autor: Iva Besarabić