'TUP UDARAC GLAVE OD BETON NIKAD NEĆU ZABORAVITI!' Branislav (24) se 85 dana borio za život nakon što je brutalno pretučen na krsnu slavu na Vračaru

Mladić koji je na Vračaru pretučen ispred prodavnice preminuo je nakon 85 dana borbe.

Branislav Milenković, mladić star, samo 24 godine, koji je 21. novembra prošle godine brutalno pretučen ispred supermarketa na Vračaru u Beogradu i to na dan krsne slave, podlegao je povredama nakon 85 dana borbe za život.

Kako tvrdi njegov otac, osumnjičeni MP je navodno, Branislava udario s leđa nakon kraće svađe ispred supermarketa u Makenzijevoj ulici na Vračaru.

Novinar Nemanja Velikić je za Kurir otkrio kako su izgledali dramatični momenti incidenta na Vračaru:

- Meni je zaista teško i da izgovorim da se na taj način ugasio jedan mladi život. To su scene koje nikada neću zaboraviti. Naime vraćao sam se od prijatelja i od sasvim jednog spontanog prelaska ulice, samo sam sa moje desne strane čuo veliku svađu i apel za pomoć. Prišao sam kao i nekolicina ljudi koja je bila u okruženju. Videli smo da je došlo do tuče između dva momka - kaže Velikić i dodaje:

- Taj pad, nažalost, sada već preminulog momka nikad neću zaboraviti, taj tupi udarac njegove glave od beton je nešto što vam se ureže za ceo život.

Slučajna prolaznica bila je anesteziolog

Kaže da je verovao da će se momak izboriti, te da će mlad život pobediti:

- Dobio sam tu ružnu i tužnu vest juče od njegovog oca, našeg kolege Nenada, da nažalost momak nije preživeo. Imao je tada možda i sreću da je jedna od slučajnih prolaznica bila i žena koja je anesteziolog, doktorka koja je išla i pomagala svojim kolegama u okolini hitne pomoći koja ga je intubirala i koja je već tada rekla da su jako teške povrede i opasne po život.

Tvrdi da je doktorka uradila jednu izuzetno veliku i humanu stvar. Apeluje i na i da bi zbog ove situacije, doktrorka trebala biti nagrađena i odlikovana:

- Sve je uradila golim rukama, bukvalno bez rukavica ga je intubirala. Ponavljam da je momak bio pun krvi, da je dosta krvario jer je udarac koji je imao u glavu kada je pao sa onog mini balkona supermarketa u Makenzijevoj ulici bio zastrašujući.

Njegov otac je u potresnoj ispovesti za Kurir otkrio detalje napada, kao i borbe svog sina za život. Kako tvrdi Nenad Milenković, osumnjičeni M. P. je, navodno Branislava udario s leđa, nakon kraće svađe ispred supermarketa u Makenzijevoj ulici na Vračaru.

- To je bio dan naše porodične slave, Aranđelovdan. On je otišao do posla na kratko i u povratku kući sa drugarima svratio do prodavnice, samo da kupi nešto sitno, žvake. Bilo je oko 13.30 sati. Kako sam ja saznao, kada je izašao iz prodavnice osumnjičeni M. P. mu je nešto dobacio i krenula je verbalna rasprava. Branislav mu je rekao: "Ma, 'ajde" i time hteo da završi raspravu, okrenuo se i krenuo prema drugarima koji su ga čekali, a onda ga je ovaj udario sa leđa u glavu. Kako se nije nadao udarcu, poleteo je ka toj ogradi, gde je udario glavom u gelender i prevrnuo se preko njega - tvrdi Nenad.

Kako je dalje ispričao otac, Branislavu je u tom momentu život spasila slučajna prolaznica, koja ga je intubirala na licu mesta.

- Branislav je naš sin jedinac, sve smo uložili u njegov oporavak, to je bio naš jedini cilj. U jednom trenutku je počeo da se oporavlja. Prebačen je u šok sobu, probudio se. Pošto je već bio svestan, 18. februara smo imali zakazanu Sokobanjsku bolnicu, to je rehabilitacioni centar, da nastavi da se oporavlja. Sve je išlo u dobrom pravcu, ali odjednom, stanje se pogoršava. Moj sin je bio kost i koža. Preko noći mu se stanje pogoršalo i on je vraćen na odeljenje i na respirator. Pošto tamo nisu dozvoljene posete, pozvali smo ih tog dana da pitamo kako je, međutim, njegovo stanje je već bilo kritično. Sutradan nas je sačekala ta vest... - kazao je Nenad Milenković i dodao da će se sahrana održati sutra, 19. februara na Resničkom groblju.

Autor: D.Bošković