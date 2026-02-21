KRVAVA DRAMA U BORČI: Izboli mladića (27) nožem, trojica u bekstvu

Beograđanin D. S. (27) primljen je noćas u bolnicu sa više ubodnih rana nakon dramatičnog sukoba u naselju Borča.

On tvrdi da su ga trojica nepoznatih muškaraca napala nakon kraće svađe.

Stanovnike Borče noćas je uznemirio novi incident u kojem je ranjen mladić D. S.. Prema informacijama do kojih smo došli, napad se dogodio na ulici, a žrtva je pukom srećom prošla bez težih posledica.

Izboden u noge, ali izbegao operaciju

Iako je vest o ubadanju brzo prostrujala naseljem, prve informacije iz bolnice ukazuju na to da mladić nije životno ugrožen.

D. S. je zadobio dva do tri uboda u predelu nogu. Srećom, sečivo nije zahvatilo arterije, pa hirurška intervencija nije bila neophodna. Rane su mu sanirane i on je pušten na dalje kućno lečenje.

On tvrdi da su mu trojica njemu potpuno nepoznatih muškaraca preprečila put. Nakon verbalnog konflikta i kraće svađe, nasrnuli su na njega, a jedan od njih je potegao nož.

Policija "češlja" Borču

Nakon napada, trojica osumnjičenih su se razbežala kroz mračne ulice ovog naselja. Policija je odmah po prijavi izašla na teren i obavila uviđaj.

"Žrtva uporno ponavlja da napadače ne poznaje i da je do sukoba došlo spontano. Ipak, inspektori proveravaju da li u Borči postoje sigurnosne kamere koje su zabeležile kretanje ove trojice mladića pre i nakon incidenta", navodi izvor blizak istrazi.

Strah među stanarima

Ovo nije prvi put da se u Borči dešavaju ovakvi obračuni, pa su stanari okolnih zgrada zabrinuti za bezbednost. Policija nastavlja rad na identifikaciji i pronalasku trojice napadača koji su, prema tvrdnjama D. S., učestvovali u ovom krvavom piru.

Autor: Iva Besarabić