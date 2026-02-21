MISTERIJA SOBE 331: Ko je zaista ubio Kneleta? Od osvete za 'roleks' i Ćentinog zeta, do sumnji da je u sve umešan Jezdimir Vasiljević!

Ubistvo Aleksandra Kneževića Kneleta, 28. oktobra 1992. godine u hotelu "Hajat", označilo je početak krvave ere beogradskog asfalta. Iako je prošlo više od tri decenije, pitanje ko je te noći ušao u sobu 331 i na ogledalu krvlju napisao broj "1" – i dalje ostaje bez zvaničnog odgovora.

Fatalna greška i zlatni "roleks"

Decenijama se verovalo da je Knele platio glavom bahatost. Nekoliko dana pre smrti, u jednom restoranu je od Miodraga Cvijetinovića, poznatijeg kao Miša Tajger, pod pretnjom pištoljem uzeo zlatni "roleks" i džip "pajero". Knele tada nije znao da je Miša zet moćnog Radeta Ćaldovića Ćente. Iako je pokušao da vrati stvari preko posrednika, Miša je ključeve uzeo bez reči, a Knele je, osetivši opasnost, pobegao u "šteka" u "Hajatu".

Bata Trlaja otkrio tajnu policijsku belešku?

Radoslav Trlajić, poznatiji kao Bata Trlaja, ispričao je svojevremeno policiji da je Miša Tajger ušao kod Kneleta u sobu pod izgovorom da se sporazumeju oko automobila, a zatim ga ubio s leđa Ćentinim "koltom 45". Prema toj verziji, kamere u hotelu su bile isključene jer je Ćenta bio u odličnim odnosima sa tadašnjim vrhom MUP-a.

Šokantni preokret: Da li je oroz povukao Darko Ašanin?

Međutim, bivši načelnik odseka za krvne delikte, Žarko Popović, izneo je potpuno drugačiju teoriju. Prema njegovim rečima, Miša Tajger nije ubio Kneleta.

„Pričalo se da je Miša ubio Kneleta, ali po svim saznanjima njega je ubio Darko Ašanin. Sva trojica su te večeri bili kod njega na vratima: Ašanin, Cvijetinović i Darko Stanojević“, tvrdio je Popović.

Gazda Jezda i "druga ruka"

Sam Miša Tajger se 1995. godine javno oglasio, tvrdeći da je sa Kneletom te večeri razgovarao, ali da ga je ostavio živog. On je tada postavio pitanje koje i danas intrigira javnost: Da li je Knele stradao od "druge ruke"?

Pominjala se mogućnost da su ubistvo naručili ljudi bliski Jezdimiru Vasiljeviću, poznatijem kao Gazda Jezda, koga je Knele navodno uznemiravao na Svetom Stefanu.

Kraj svih aktera

Istina o Kneletu možda je zauvek nestala sa ljudima koji su te večeri bili u "Hajatu":

Darko Ašanin je ubijen 1998. godine.

Rade Ćaldović Ćenta likvidiran je 1997. godine.

Miša Tajger je nestao bez traga nekoliko meseci nakon Ćentine sahrane – priča se da je mučen i ubijen, ali i da je promenio lični opis i pobegao.

Kneletov otac, Buca Knežević, do kraja života je tvrdio da je u likvidaciju umešana policija, dok broj "1" na ogledalu ostaje simbol prve recki na listi za odstrel koja će u godinama koje dolaze "počistiti" beogradske ulice.

Autor: Dalibor Stankov