Jednu noć je nestala iz porodičnog doma, a onda je pronađena pored puta: Tri decenije se tragalo za ubicom, a onda je njen muž seo na optuženičku klupu

Prošlo je više od decenije od kada je Karen Svift 44-godišnja majka i supruga iz Tenesija, nestala jutro nakon Noći veštica 2011. godine a odgovori na pitanje šta se te noći dogodilo još uvek nisu pronađeni.

Nestanak posle Noći veštica

Karen je 30. oktobra 2011. godine nestala iz porodičnog doma u malom gradu Duizburgu, nakon što se vratila sa maskenbala. Njen suprug, Dejvid Svift, s kojim je bila u procesu razvoda, probudio se i zatekao kuću praznu.

Ubrzo je započela potraga. Karenin automobil je pronađen napušten, a pored njega dve slomljene mobilne telefone. Šest nedelja kasnije, njeno telo je pronađeno ispod gustog rastinja u blizini groblja. Obdukcija je pokazala da je umrla od udara tupim predmetom u glavu.

Tajne braka i nemir uoči smrti

Karen i Dejvid imali su četvoro dece, a prema izveštajima iz dokumentarca Dateline, oboje su u to vreme imali vanbračne veze. U malom gradu kružile su glasine da je Karen bila povezana sa grupom koja se nazivala Pink Poodle Club, poznatom po „svingerskim“ okupljanjima.

Njena ćerka Ešli ispričala je da se majčino ponašanje menjalo u mesecima pre smrti, više je izlazila, pila i provodila vreme sa novim društvom.

"Sećam se kako sam je molila da ne ide, da ostane kod kuće sa nama“, rekla je Ešli za Dateline. „Ali ona bi ipak otišla. To uopšte nije bilo nalik njoj.“

Noć nestanka

Karen je te večeri otišla na Halloween žurku, a kasno u noć je dobila poziv od ćerke da dođe po nju. Kada su stigle kući, Ešli je zaspala pored majke ali do jutra, Karen je nestala.

Dva lovca pronašla su njen automobil parkiran uz seoski put, a istražitelji su u blizini našli dva razbijena telefona. Kada je telo otkriveno šest nedelja kasnije, veštaci su potvrdili prelom lobanje kao uzrok smrti.

Glavni osumnjičeni: suprug Dejvid Svift

Policija je od početka sumnjala na Davida. Iako se pojavio u stanici da „pomogne u potrazi“, tužioci su verovali da je te noći premestio ćerku u drugu sobu, zatim odvukao Karen u garažu i smrtonosno je udario u glavu, nakon čega je telo sakrio pored groblja.

Odbrana je, međutim, tvrdila da nema dokaza o zločinu u garaži, niti o tome da je Dejvid napustio kuću. Njegov fizioterapeut svedočio je da je Dejvid tada bio povređen i jedva mogao da hoda.

David je negirao sve optužbe:

"Nikada nisam podigao ruku na nikoga ni tada, ni ikada. A najmanje na svoju ženu, majku svoje dece. To jednostavno nije u mom karakteru,“ izjavio je za 20/20.

Hapšenje i suđenje posle deset godina

Tek 2022. godine, Dejvid Svift je uhapšen i optužen za ubistvo s predumišljajem, na šta se izjasnio da nije kriv. Njegovo suđenje počelo je u maju 2024. godine.

U junu iste godine, porota ga je oslobodila optužbi za ubistvo prvog i drugog stepena, ali se nije složila oko optužbe za dobrovoljno ubistvo, pa je suđenje proglašeno nevažećim (mistrial).

Novi tragovi i kraj pravne borbe

Iako je slučaj godinama stajao u mestu, nove informacije su se pojavile uključujući i svedočenje Dejvidoce bivše supruge, Keli Esman, koja ga je optužila za proganjanje.

Njegov tim je u oktobru 2024. pokušao da odbaci slučaj, ali je zahtev odbijen. Ipak, u martu 2025. sudija je ukinula optužbu za dobrovoljno ubistvo, jer je istekao zakonski rok za ponovno suđenje.

Dejvid sada čeka suđenje za optužbe o proganjanju u Alabami, dok slučaj smrti Karen Svift formalno ostaje nerazjašnjen.

Porodica između istine i oproštaja

Karenina ćerka Ešli danas traži pravdu za majku, ali i mir za porodicu:

"Želim da dobijemo odgovore, ali želim i da tata dođe kući. Samo želim normalan život.“

Njeni prijatelji, pak, više ne znaju kome da veruju:

„Ne znam da li ju je Dejvid ubio. Više ne želim da imam mišljenje. Samo želim da Karen konačno nađe mir,“ rekla je jedna od njih za Dateline.

Autor: Marija Radić