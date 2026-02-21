UŽAS NA PALILULI: Žena nađena sa metkom u glavi, lekari se bore za život!

U stanu na opštini Palilula juče je otkrivena jeziva scena. Žena (62) pronađena je u besvesnom stanju sa teškom povredom glave nanetom vatrenim oružjem.

Hitna intervencija i borba za život

Odmah po pozivu, na lice mesta su izašle ekipe policije i Hitne pomoći. Nesrećna žena je zatečena bez svesti, nakon čega je hitno transportovana u Urgentni centar.

— „Pacijentkinja je primljena u izuzetno teškom stanju. Prema prvim informacijama, metak je ostao u glavi, a lekari od juče ulažu maksimalne napore da joj spasu život“, navodi izvor blizak istrazi.

Sumnja na pokušaj samoubistva

Prema nezvaničnim informacijama, trenutno se sumnja da je žena pokušala da oduzme sebi život. Policija je obavila uviđaj u stanu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

Pacijentkinja je pod stalnim nadzorom lekara u Urgentnom centru, a njene povrede su opisane kao direktno opasne po život.

SOS telefon za pomoć Ako vam je potrebna pomoć ili razmišljate o samoubistvu, niste sami. Pozovite Nacionalnu liniju za prevenciju samoubistva na broj: 0800/309-309 (besplatan poziv, dostupan 24h).

Autor: Dalibor Stankov