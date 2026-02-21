OSAM GODINA OD KRVAVOG ROĐENDANA U DUBOČICI: Ubistvo mladog kik-boksera koje Leskovac ne zaboravlja – Majka i dalje čeka pravdu gledajući u sinovljev grob

Na današnji dan navršava se osam godina od surovog ubistva mladog kik-boksera iz Leskovca, Nikole Jovića.

Tragedija koja je potresla jug Srbije dogodila se na njegov 23. rođendan, a detalji istrage i svedočenje njegove majke Jadranke i danas lede krv u žilama.

Zaseda ispred zgrade: Pogođen sa 13 metaka

Kobne večeri, Nikola se vraćao iz grada u naselje Dubočica. Ubica ga je čekao ispred zgrade u kojoj je živeo. Prvi hici pogodili su ga u noge, nakon čega je Nikola, bez gornjeg dela odeće i teško ranjen, pokušao da pobegne.

Ubica je nastavio da puca – ispalio je još šest hitaca, a kada je Nikola pao, overio ga je sa još sedam metaka. Telo je pronađeno 100 metara dalje, u Ulici Čedomira Jovanovića.

Optužbe majke: "Žandarmi su pobegli umesto da mu pomognu"

Majka ubijenog mladića, Jadranka Jović, godinama iznosi teške optužbe na račun onih koji su te noći bili u blizini. Prema njenim rečima, Nikola je instinktivno bežao prema grupi žandarma koji su bili na obližnjoj pumpi, nadajući se spasu.

„Umesto da mu pomognu, oni su seli u auto i pobegli. Nisu intervenisali, nisu pozvali pomoć. Sve to se vidi na kameri. Vratili su se posle osam minuta i ponovo mu nisu prišli. Nikola je za to vreme podvezao noge kaišem i majicom, rukama držao stomak... Tako je i umro. Bio je živ punih 12 minuta“, ispričala je neutešna majka za medije.

Misterija krateža i sumnjivi kontakti

Slučaj dodatno komplikuju informacije o događajima koji su prethodili likvidaciji. Prema navodima porodice, te večeri je jedan policajac Nikoli predao "kratež" da ga prosledi dalje, nakon čega je mladić išao do Preševa da pogleda automobil kod izvesnog Abdule. Po povratku u Leskovac, sat nakon ponoći, otac mu je čestitao rođendan i dao novac za piće – ne sluteći da mu je to poslednji susret sa sinom.

Sahrana pod prozorom

Nikola Jović sahranjen je na groblju koje njegova majka može da vidi sa prozora svog stana. Ubistvo mladog sportiste do danas je ostalo obavijeno velom sumnje, a snimci nadzornih kamera ostaju kao nemi svedoci poslednjih trenutaka života mladića koji se sam borio za vazduh na leskovačkom asfaltu.

Autor: Dalibor Stankov