SVA LICA RADOJA ZVICERA: Menjao lokacije, imena, dokumenta, fizički izgled... Otkriveni svi lažni identiteti vođe 'kavačkog klana' (FOTO)

Radoje Zvicer vođa “kavačkog klana'', već pet godina uspeva da izbegne hapšenje i zbog toga se smatra jednim od najvećih begunaca na svetu. Kroz godine je menjao lični opis i identitet, a evo koji su.

Radoje Zvicer je na crvenoj poternici opisan kao muškarac mišićav, atletske građe, plavih očiju, smeđe kose i sa ožiljcima od prostrelnih rana na gornjem delu tela. A ispod slike je napisano ''Opasan i naoružan!''. Rodom je iz Kotora u Crnog Gori i već deceniju je u ratu sa ''škaljarskim klanom'' takođe iz Crne Gore. U međusobnim sukobima je ubijeno preko 70 ljudi.

Sumnjiči se da je vođa organizovane kriminalne grupe ''kavčani'' i na teret mu se stavljaju likvidacije, međunarodni šverc droge, pranje novca i druga teška krivična dela.

Tokom godina bekstva Zvicer je menjao svoj identitet kao i lični opis, da bi uspešno umakao organima reda. Za sada su poznati sledeći lažni identiteti koje je Zvicer koristio:

Josip Babić, rođen 06.02.1979, Nemačka

Dragan Gojković, rođen 08.09.1977, Berane, Crna Gora

David Grepo, rođen 02.03.1983

Ferenc Karoly, rođen 31.03.1975

Davor Lang, rođen 25.05.1975, Novi Sad

Željko Papić, rođen 11.03.1980, Ljubljana

Slobodan Zec, rođen 23.03.1976, Novi Sad

Leos Salonikios, rođen 29.09.1987, Solun, Grčka

Maros Krsto, rođen 30.07.1978, Kotor, Crna Gora

Ludovit Vrablić, rođen 15.11.1980

Manuel Zambelic,rođen 26.06.1980

Radoje Zvicer, rođen 31.07.1978

Radoe Zviter, rođen 20.12.1982

Radoie Zvitser, rođen 21.12.1982

Zvicer je uspeo da preživi atentat kada ga je ekipa plaćenih ubica suparničkog "škaljarskog klana" izrešetala dok je džogirao u elitnom delu Kijeva.

Podsetimo atentat se dogodio 26. maja 2020. godine oko 18 sati ispred zgrade u Kijevu u kojoj je Zvicer neko vreme boravio sa porodicom. Radoja Zvicera sigurne smrti spasila je njegova supruga Tamara Zvicer koja je pucala na napadače i tako ih oterala.

Autor: D.Bošković