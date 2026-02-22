AKTUELNO

Hronika

OPROŠTAJ OD MLADE MAJKE TROJE DECE POGINULE U STRAŠNOJ NESREĆI U RAKOVICI: Život je izgubila naša draga Sanja dok se vraćala kući... (FOTO)

Izvor: Telegraf, Foto: Instagram.com ||

Majka troje dece poginula je juče kada ju je udario voz kod sportskog centra Rakovica.

Od nje se na Instagramu oprostio i Fudbalski klub Miljakovac. Kako navode, žena je stradala po povratku kuće sa prijateljske fudbalske utakmice.

"Na rakovačkoj pruzi život je izgubila naša draga Sanja. Nesreća se desila nakon što su se naši navijači, drugari i drugarice, prijatelji, braća i sestre, vraćali sa utakmice i na prelazu preko pruge kod stadiona prelazili preko jedinog puta koji vodi sa stadiona. Lakat krivina koja je milijardu puta dovela u opasnost sve nas i koja nikada nije regulisana je ovog puta odnela život naše drugarice, sestre, majke i osobe koja je volela klub više nego bilo šta i neko je ko nije propuštao utakmice našeg Miljakovca.

"Draga Sanja. zauvek ćeš ostasti sa nama, počivaj u miru".

Autor: D.Bošković

#FK Miljakovac

#Majka

#Sanja

#deca

#troje dece

POVEZANE VESTI

Hronika

DETALJI HORORA U RAKOVICI: Na pruzi stradala majka TROJE DECE

Hronika

Jeziva nesreća u Rakovici: Voz udario devojku, ostala bez noge

Hronika

OVO JE MAJKA TROJE DECE KOJA JE POGINULA U JEZIVOJ NESREĆI KOD PARAĆINA: Stradala kada se vraćala sa sahrane, porodica i prijatelji u ŠOKU (FOTO)

Hronika

'JELO NAŠA...' Srceparajući oproštaj supruga nastradale majke ČETVORO DECE koju je motorista pokosio kod Šapca

Hronika

TRAGEDIJA: Troje dece nastradalo u Jablanici, na njih se obrušila čitava kuća - Jeziv prizor na licu mesta (FOTO)

Hronika

Oglasio se otac dece poginule u STRAVIČNOJ NESREĆI kod Lazarevca: Pušten iz bolnice kući na lečenje, pa pokazao svoju tugu