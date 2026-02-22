OPROŠTAJ OD MLADE MAJKE TROJE DECE POGINULE U STRAŠNOJ NESREĆI U RAKOVICI: Život je izgubila naša draga Sanja dok se vraćala kući... (FOTO)

Majka troje dece poginula je juče kada ju je udario voz kod sportskog centra Rakovica.

Od nje se na Instagramu oprostio i Fudbalski klub Miljakovac. Kako navode, žena je stradala po povratku kuće sa prijateljske fudbalske utakmice.

"Na rakovačkoj pruzi život je izgubila naša draga Sanja. Nesreća se desila nakon što su se naši navijači, drugari i drugarice, prijatelji, braća i sestre, vraćali sa utakmice i na prelazu preko pruge kod stadiona prelazili preko jedinog puta koji vodi sa stadiona. Lakat krivina koja je milijardu puta dovela u opasnost sve nas i koja nikada nije regulisana je ovog puta odnela život naše drugarice, sestre, majke i osobe koja je volela klub više nego bilo šta i neko je ko nije propuštao utakmice našeg Miljakovca.

"Draga Sanja. zauvek ćeš ostasti sa nama, počivaj u miru".

Autor: D.Bošković