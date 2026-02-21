AKTUELNO

DETALJI HORORA U RAKOVICI: Na pruzi stradala majka TROJE DECE

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Meštane beogradske opštine Rakovica potresla je vest o smrti 40-godišnje žene koja je nastradala nakon što ju je udario voz kod Sportskog centra Rakovica.

Kako kažu očevici koji su se zatekli na mestu tragedije, začuo se voz, a sumnja se da ju je mašinovođa ugledao kada je izašao iz krivine i počeo da svira.

- Strašno šta se dogodilo, nije mi jasno kako nije videla da nailazi voz, a pričaju da ga nije čula jer je nosila slušalice - naveo je jedan od očevidaca.

Inače, prema rečima ljudi koji su se zatekli na licu mesta, u pitanju je majka troje dece.

Autor: S.M.

