UHAPŠEN MUŠKARAC (29) ZBOG NASILNIČKOG PONAŠANJA U ALEKSINCU: Sumnja se da je sa još dvojicom pretukao čoveka (57)

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Niška policija uhapsila je muškarca (29) iz tog grada zbog sumnje da je 11. februara, u centru Aleksinca, sa još dvojicom muškaraca, od kojih je jedan uhapšen prošlog četvrtka, napao i zadao više udaraca muškarcu (57), saopštila je policijska uprava u Nišu.

Osumnjičenom N. P. (29) određeno je zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu za nasilničko ponašanje biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Policija intenzivno radi na pronalasku i trećeg osumnjičenog koji je učestvovao u napadu u kome je muškarac (57) povređen.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#MUP

#Nasilje

#Policija

#rotacija

