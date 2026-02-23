HOROR NA VOŽDOVCU: Aleksandar (56) izgoreo u stanu, komšije otkrile kobnu grešku koja ga je odvela u SMRT!

U stravičnom požaru koji je u noći između subote i nedelje izbio u Ulici Vladimira Tomanovića na Voždovcu, život je izgubio pedesetšestogodišnji Aleksandar J.

Njegovo beživotno telo pronađeno je u stanu sat vremena nakon ponoći, nakon što su vatrogasne ekipe uspele da obuzdaju vatrenu stihiju.

Drama u naselju Konjarnik počela je oko 00:30 časova, kada su stanari osetili snažan miris paljevine i videli gust dim koji kulja iz stana na četvrtom spratu. Na lice mesta ubrzo je stiglo nekoliko vatrogasnih vozila, policija i ekipa Hitne pomoći, a zbog opasnosti od gušenja, sprovedena je hitna evakuacija cele zgrade.

Živeo povučeno i sam

Prema rečima komšija, nastradali Aleksandar je poslednjih godina živeo sam. Iako ga opisuju kao mirnog i povučenog čoveka koji nikome nije pravio probleme, stanari zgrade su vidno potreseni ishodom sinoćne nesreće.

"Bio je to dobar komšija, ali je živeo potpuno sam. Nismo ni znali da je unutra dok nismo videli vatrogasce kako razvaljuju vrata. Nažalost, bilo je kasno", ispričala je jedna od stanarki sa istog sprata.

Kobni opušak izazvao požar?

Iako će zvanična istraga i veštačenje dati konačan odgovor, među stanarima zgrade u Vladimira Tomanovića preovladava jedna sumnja – da je požar izazvao ljudski faktor.



Sumnja na cigaretu: Komšije navode da je Aleksandar bio strastveni pušač i da postoji velika verovatnoća da je zaspao sa upaljenom cigaretom koja je zapalila nameštaj ili posteljinu.

Brzo širenje vatre: Zbog velike količine lako zapaljivih stvari u stanu, plamen se proširio munjevitom brzinom, ne ostavljajući žrtvi prostora da se spase.

Intervencija i uviđaj

Vatrogasci su se duže od sat vremena borili sa vatrom kako bi sprečili njeno širenje na susedne stanove. Lekari Hitne pomoći su po ulasku u prostorije mogli samo da konstatuju smrt muškarca. Pomoć je na licu mesta ukazana i nekolicini starijih stanara koji su se nagutali dima tokom evakuacije i pretrpeli jak stres.

Telo nastradalog preneto je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, dok policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ove tragedije.

Autor: D.Bošković