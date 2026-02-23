AKTUELNO

Hronika

HOROR U NIŠU! Pas izujedao ženu nasred ulice, pa NAPAO i mladića koji je pokušao da joj pomogne - Oboje HITNO prevezeni u bolnicu

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivičnu prijavu protiv M. Ž. (33) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

- Sumnja se da je njen pas rase staford juče, na ulici u Nišu, napao pedesetšestogodišnju ženu i njenog psa, a potom i dvadesettrrogodišnjeg mladića koji je prišao da joj pomogne - piše u saopštenju.

Pedesetšestogodišnja žena i dvadesettrrogodišnjak su zbrinuti u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu.

Protiv osumnjičene će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.

Autor: Iva Besarabić

#Hitna pomoć

#Horor

#Napad

#Niš

#Pas

POVEZANE VESTI

Hronika

POLICIJA MU PRETRESLA STAN: Evo šta je sve pronađeno kod Nišlije koji je provalio u supermarket!

Hronika

BRUTALAN NAPAD U CENTRU NIŠA: Muškarac pretučen i opljačkan ispred kladionice, razbojnici pobegli sa 280.000 dinara

Hronika

PRETUKAO PARTNERKU ISPRED RESTORANA, PA NAPRAVIO HAOS PRI BEKSTVU: Hapšenje u Nišu zbog nasilja u porodici

Hronika

TINEJDŽER OSUMNJIČEN DA JE SILOVAO DEVOJČICU: Horor u Nišu

Hronika

NAPAO POLICAJCA, PA ODBIO ALKOTEST Muškarac uhapšen u Čačku, čeka ga krivična prijava

Hronika

Deca podmetnula požar u Nišu: Štampariju progutao plamen, maloletnicima slede krivične prijave