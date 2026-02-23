HOROR U NIŠU! Pas izujedao ženu nasred ulice, pa NAPAO i mladića koji je pokušao da joj pomogne - Oboje HITNO prevezeni u bolnicu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivičnu prijavu protiv M. Ž. (33) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo izazivanje opšte opasnosti.
- Sumnja se da je njen pas rase staford juče, na ulici u Nišu, napao pedesetšestogodišnju ženu i njenog psa, a potom i dvadesettrrogodišnjeg mladića koji je prišao da joj pomogne - piše u saopštenju.
Pedesetšestogodišnja žena i dvadesettrrogodišnjak su zbrinuti u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu.
Protiv osumnjičene će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.
Autor: Iva Besarabić