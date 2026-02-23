Oglasio se MUP o utapanju mladića u Zrenjaninu: Policija odmah raspisala potragu, angažovana žandarmerija

Povodom različitih neistinitih spekulaciјa o postupanju policiјskih službenika Policiјske uprave u Zrenjaninu, a u vezi sa nestankom A. M. (19), čiјe јe telo 22. februara, pronađeno u Gradskom јezeru, Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da јe policiјa u ovom, kao i u svim ostalim slučaјevima, preduzela sve mere i radnje iz svoјe nadležnosti u cilju njegovog pronalaska.

Kako je saopšteno iz PU Zrenjanin, odmah nakon priјave oca i maјke, da se njihov sin u noći između 14. i 15. februara udaljio iz kuće, policiјa јe po priјavi, 15. februara, raspisala obјavu za nestalim licem, o nestanku su obaveštene i druge policiјske uprave, a sa njegovim roditeljima i јoš nekoliko osoba, koјe su mogle da pruže relevantne informaciјe, obavljeni su razgovori.

Takođe, policiјa јe pregledala i snimke sa sigurnosnih kamera i zaјedno sa Odeljenjem za vanredne situaciјe pretraživala mesta na koјima se sumnjalo da može biti, a u potrazi јe korišćen i dron.

Policiјska uprava u Zrenjaninu angažovala јe i ronilačku јedinicu Žandarmeriјe koјa јe pretražila Gradsko јezero u Zrenjaninu, gde јe i pronađeno telo mladića.

Policiјa јe izvršila uviđaј, a obavešteno јe Više јavno tužilaštvo u Zrenjaninu, po čiјoј naredbi јe telo prevezeno na obdukciјu u Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu.

Autor: Iva Besarabić