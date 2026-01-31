MUP SE OGLASIO O HAPŠENJU U BEOGRADU: Radnica firme ukrala skoro 150 MILIONA DINARA, policija juri saučesnika!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupciјe, Uprave kriminalističke policiјe, u saradnji sa Prvim osnovnim јavnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S. D. (36), zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršila krivično delo teška krađa, dok se za јoš јednom osobom intenzivno traga, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo teška krađa u pomaganju.

Sumnja se da јe S. D., u periodu od 9 - 26. јanuara, kao zaposlena u јednom privrednom društvu iz Beograda, otuđila novac ovog preduzeća u iznosu od 149.500.000 dinara, tako što јe sa računa ovog pravnog lica novac prenela na lični račun osumnjičenog za koјim se traga, iako јoј ti poslovi nisu bili povereni u radu, i na taј način mu pribavila protivpravnu imovinsku korist.

Osumnjičenoј јe određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu priјavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu.



Autor: Jovana Nerić