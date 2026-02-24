POKUŠAO DA OTME KUTIJU SA DOBROVOLJNIM PRILOGOM: Uhapšen osumnjičeni za razbojništva u pokušaju na Čukarici

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Čukarica, u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvetlili su krivična dela razbojnička krađa u pokušaju i razbojništvo u pokušaju i uhapsili M. V. (1987) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

On je, kako se sumnja, 12. februara 2026. godine, iz jednog ugostiteljskog objekta u Spasovdanskoj ulici uzeo kutiju sa novcem od dobrovoljnog priloga a tridesetjednogodišnjem radniku, koji ga je sprečio da ukrade novac, nožem naneo lake telesne povrede i pobegao. Takođe, on se sumnjiči da je 20. januara 2026. godine u jednoj prodavnici na Čukarici izvršio krivično delo razbojništvo u pokušaju kada je, uz pretnju nožem, pokušao da uzme novac, a policijski službenici su prilikom pretresa stana i drugih prostorija u kojima boravi, pronašli nož koji je, kako se sumnja, koristio prilikom izvršenja ovog krivičnog dela. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: D.Bošković