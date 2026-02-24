Auto sleteo u rečno korito: Ima povređenih! Drama kod Kragujevca

U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila u naselju Ždraljica, kod Kragujevca, jedno putničko vozilo sletelo je sa puta u rečno korito, na nepristupačnom terenu, a dve osobe su povređene.

Prema nezvanučnim saznanjima, dojava o saobraćajnoj nezgodi primljena je oko 12 časova, dok su ekipe na teren stigle posle nekoliko minuta.

Utvrđeno je da je automobil izleteo sa kolovoza i završio u koritu reke, prenosi Republika.

Iz prevrnutog vozila dve osobe su uspele same da izađu, ali su zbog zadobijenih povreda i strmog terena vatrogasci-spasioci morali da intervenišu.

Povređeni su, uz pomoć spinalne daske, preneti do ekipe Hitne pomoći, koja ih je preuzela radi daljeg zbrinjavanja.

U akciji su učestvovali pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Kragujevac i "Zastava" – ukupno 11 vatrogasaca sa tri vozila.

