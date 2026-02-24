IZNETE NAJNOVIJE INFORMACIJE O KRIVCU ZA SMRT NOVOSAĐANKE TOKOM PARASEJLINGA?! Tužilaštvo ponovo ispituje slučaj!

Istraga o smrti Tijane Radonjić (19) tokom parasejlinga otkrila je ozbiljne propuste u radu skipera, uprkos tome, tužilaštvo smatra da nema krivične odgovornosti

Tragična smrt devetnaestogodišnje Novosađanke Tijane Radonjić, koja je prošlog maja stradala tokom parasejlinga u Budvi, i dalje potresa javnost, a iako je Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru zaključilo da nema odgovornosti za njenu pogibiju, porodica nastradale devojke ne prihvata takvu odluku.

Više državno tužilaštvo u Podgorici potvrdilo je da razmatra žalbu koju je podneo advokat porodice.

- Višem državnom tužilaštvu 9. februara 2026. godine od strane Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, dostavljena je pritužba advokata punomoćnika oštećene porodice, sa spisima predmeta tog tužilaštva, radi odlučivanja po pritužbi podnetoj na rešenje o odbacivanju krivične prijave, povodom događaja od 28. 5. 2025. godine, kada je smrtno stradala T. R. Predmet se nalazi u radu kod ovog tužilaštva, a nakon analize celokupnih spisa predmeta, tužilaštvo će u zakonskom roku doneti odluku - saopšteno je, pišu Vijesti.

Podsetimo, devet meseci nakon tragedije, Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru odbacilo je krivičnu prijavu uz obrazloženje da "ne postoji osnovana sumnja da je bilo ko od organizatora i posade odgovoran za teško delo protiv opšte opasnosti ili bilo koje drugo krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti".

Međutim, advokat porodice, Mirko Bogićević,u žalbi ističe da je odluka doneta "uz selektivnu ocenu dokaza, zanemarivanje ključnog video-materijala i potcenjivanje nalaza sudskog veštaka pomorsko-saobraćajne struke".

Tragedija na visini od 70 metara

Nesreća se dogodila 28. maja 2025. godine oko 11 časova, kada je Tijana prihvatila promotivnu vožnju parasejlingom na budvanskoj rivijeri, u organizaciji firme „Jet Sky Budva“.

Let je započeo kod Slovenske plaže, a gliser se potom udaljio ka otvorenom moru, u pravcu Mogrena. Na plovilu su bili vozač Mevlut Kaya i pomoćnik Igor Jokić.

Prema snimku kamere postavljene na padobranu, devojka je u jednom trenutku počela da maše i viče, zatim pokušala da ustane iz sedišta, otkopčala prsluk i sigurnosni pojas, izašla iz sedišta i pala u more sa visine procenjene između 50 i 70 metara.

Obdukcioni nalaz pokazao je da je smrt nastupila usled utapanja i poremećaja disanja zbog udisanja krvi iz rascepa pluća, dok su povrede nastale usled pada sa visine i udara o površinu mora.

