'RODITELJI ŽELE DA SE UTVRDI ODGOVORNOST!' Porodica Novosađanke poginule tokom parasejlinga nastavlja da se bori za pravdu, advokat otkrio NOVE DETALJE

Advokat Mirko Bogićević, koji zastupa porodicu Novosađanke stradale u Budvi tokom parasejlinga, otkrio je sve detalje postupka koji se vodi o smrti.

Nakon tragedije koja se dogodila 28. maja 2025. godine u Budvi, u kojoj je stradala devojka (19) tokom parasejlinga, tužilaštvo je odbilo krivične prijave protiv Srbina i Turčina koji su upravljali gliserom koji je vukao padobran u kom je tinejdžerka sedela pre smrtonosnog pada u more.

Oglasio se advokat porodice stradale tinejdžerke Mirko Bogićević i otkrio sve detalje postupka i mera koje su preduzeli kako bi se našao krivac za tragediju koja je potresla čitavu zemlju.

- Osnovno javno tužilaštvo je odbilo krivičnu prijavu, s toga smo se obratili Višem javnom tužilaštvu i poslali pritužbu. Nabrojali smo sve razloge zbog kojih smatramo da dvojica muškaraca koji su upravljali gliserom u trenutku nesreće moraju biti procesuirani. Sada čekamo njihov odgovor - istakao je Bogićević za Kurir.

Kako je naveo, skiperi za sada nisu osumnjičeni, prema mišljenju nadležnih organa, ne smatraju se odgovornim za tragediju i ne terete se ni za kakav vid neodgovornosti niti neispravno postupanje koje je dovelo do smrti Novosađanke.

- Oni su nakon nesreće saslušani u svojstvu građana. Policija ih nije privela, nisu osumnjičeni, nisu čak ni saslušani u svojstvu svedoka - naveo je on i istakao da očekuju makar preuzimanje odgovornosti za nemar koji dokazi, kako kaže, jasno pokazuju, odnosno za to što prvih pet minuta nisu ni primetili da nesrećne devojke nema, da je pala u vodu, kao i za to što je neposredno pre smrti vikala i dozivala ih tražeći pomoć.

Takođe, Bogićević ističe da se nigde u spisima ne navodi da postoji sumnja da je u pitanju samoubistvo, s obzirom na to da je nesrećna devojka sama otkopčala sigurnosne pojase, već da su u pitanju samo neosonvane spekulacije. Te tvrdnje su, kako kaže, u potpunosti neistinite.

Porodica nastavlja sa borbom

- Porodica za sada ne želi da se javno eksponira. Otac i majka ne žele da daju izjave medijima, ali su odlučni pri želji da se utvrdi odgovornost za smrt njihove ćerke - otkrio je on.

Odbačena krivična prijava za tragediju

Podsetimo, za smrt Novosađanke (19), koja je poginula prilikom parasejlinga posle pada iz padobrana, nisu krivi vlasnik preduzeća za sportove na vodi i skiperi, već ona sama jer je otkopčala prsluk i pala iz padobrana!

Ovo je odluka Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru koje je odbacilo krivičnu prijavu protiv osumnjičenih jer je uvidom u snimak leta utvrdilo da do nesreće nije došlo usled korišćenja neispravne opreme ili njenog otkazivanja, već usled toga što je devojka, tokom leta, sama otkopčala i skinula prsluk nakon čega je pala iz padobrana!

Autor: Jovana Nerić