POLICIJA U OŠ 'RADE KONČAR' U ZEMUNU, UČENIK OBJAVIO UZNEMIRUJUĆU PORUKU: U toku je razgovor policije sa učenikom i njegovim roditeljima!

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs/D. Stankov ||

Učenik Osnovne škole "Rade Končar" u Zemunu na društvenim mrežama objavio je poruku uznemirujućeg sadržaja, piše Kurir.

Kako navodi majka jedne učenice koji pohađa ovu školu, zavladala je panika među đacima i roditeljima.

Više roditelja je došlo u dvorište škole kako bi se uverili da je sve u redu, nakon što se u roditeljskim grupama proširila ova vest.

Kako su saopštili iz škole "Rade Končar", ova obrazovna ustanova je odmah po saznanjima obavestila roditelje, policiju, Ministarstvo obrazovanja, kao i Centar za socijalni rad.

Prema saznanjima Kurira, policija obavlja razgovor sa učenikom i njegovim roditeljima u ovoj zemunskoj školi.

