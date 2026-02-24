DŽIP PRETICAO CELU KOLONU PA SE ZAKUCAO U GOLFA: U udesu kod Novog Pazara dve osobe povređene

U naselju Mur danas je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj su povređene dve osobe, muškarac i žena koji su se nalazili u vozilu marke "Golf".

Prema informacijama sa lica mesta, do saobraćajne nesreće u Novom Pazaru je došlo kada je vozač džipa, pokušavajući da pretekne celu kolonu vozila, velikom brzinom prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa "Golfom" koji mu je dolazio u susret.

Fotografije sa mesta nesreće svedoče o silini udara - prednji deo džipa potpuno je uništen, dok je "Golf" pretrpio značajna oštećenja sa bočne i prednje strane. Delovi karoserije i plastike bili su rasuti po kolovozu, a saobraćaj je bio u potpunosti obustavljen dok je trajao uviđaj.

Na teren su brzo stigle ekipe Hitne pomoći i policije. Povređeni su izvučeni iz vozila i transportovani u Opštu bolnicu u Novom Pazaru. Prema prvim informacijama, zadobili su povrede čiji stepen za sada nije zvanično saopšten.

Preticao je celu kolonu, nije imao preglednost

Očevici tvrde da je vozač džipa pokušao da pretekne više vozila odjednom, i to na delu puta gde je preglednost ograničena.

- Preticao je celu kolonu i odjednom se samo zakucao direktno u njih. Sve se desilo u sekundi - kazao je jedan od očevidaca.



Policija je izvršila uviđaj, a tačan uzrok nesreće biće poznat nakon završetka istrage. Pogledajte potresan video snimak ispod teksta.

Autor: S.M.