GORI DOM PENZIONERA! Drama kod Bora!

Požar koji je izbio u 15 sati u selu Brestovac kod Bora zahvatio je zgradu Doma penzionera koji nije u funkciji, prodavnicu i četiri stana.

Na teren su odmah izašla dva vozila spasilačko-vatrogasnih jedinica iz Bora i policija.

- Mi smo bile na poslu, u drugoj smeni, kada nam je rečeno da izađemo jer sa druge strane gori magacin. Počeli su da se skupljaju meštani, stigli su i vatrogasci i policija. Zahvaćen je Dom penzionera koji se ne koristi i četiri stana. Na svu sreću, odreagovalo se na vreme i nema povređenih - kaže za Informer uzrujana prodavačica prodavnice u kojoj je izbio požar.

Pretpostavlja se da je neko bacio opušak od cigarete, te da je tako vatra planula.

Istraga je u toku, nakon čega će biti poznat tačan uzrok požara.

Autor: D.Bošković