AKTUELNO

Hronika

GORI DOM PENZIONERA! Drama kod Bora!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Zoran Colić ||

Požar koji je izbio u 15 sati u selu Brestovac kod Bora zahvatio je zgradu Doma penzionera koji nije u funkciji, prodavnicu i četiri stana.

Na teren su odmah izašla dva vozila spasilačko-vatrogasnih jedinica iz Bora i policija.

- Mi smo bile na poslu, u drugoj smeni, kada nam je rečeno da izađemo jer sa druge strane gori magacin. Počeli su da se skupljaju meštani, stigli su i vatrogasci i policija. Zahvaćen je Dom penzionera koji se ne koristi i četiri stana. Na svu sreću, odreagovalo se na vreme i nema povređenih - kaže za Informer uzrujana prodavačica prodavnice u kojoj je izbio požar.

Pretpostavlja se da je neko bacio opušak od cigarete, te da je tako vatra planula.

Istraga je u toku, nakon čega će biti poznat tačan uzrok požara.

Autor: D.Bošković

#Bor

#Drama

#dom za penzionere

#penzioneri

POVEZANE VESTI

Društvo

STRAVIČAN POŽAR KOD SOMBORA, POVREĐENA JEDNA OSOBA Planuo objekat u kome je bilo dete! Spasioci evakuisali ljude

Svet

Drama u Kazahstanu: Glavni grad u plamenu koji guta sve pred sobom! (Video)

Hronika

Požar u selu kod Čačka: Vetar nekontrolisano širi vatru, vatrogasci stigli na teren

Svet

Gori Grčka! Požar kod Soluna: U gašenju učestvuje pet aviona i dva helikoptera

Region

DRAMA KOD CETINJA! Vatra zahvatila veliku površinu, domaćinstva ugrožena

Beograd

Stravični požar u Jakovu! Gori poznati akva park! (VIDEO)