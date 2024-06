Drama u Kazahstanu: Glavni grad u plamenu koji guta sve pred sobom! (Video)

U glavnom gradu Kazahstana izbio je masivni požar koji je u potpunosti zahvatio stambenu zgradu od 26 spratova pod nazivom Riksos Kan Šatir.

Odsek za vanredne situacije Astane, glavnog grada Kazahstana objavile su da je spoljni deo fasade zgrade potpuno zahvaćen plamenom, ali da za sada nisu zabeležene žrtve.

Skyscraper caught fire in Astana



A massive fire broke out in the 26-storey Rixos Khan Shatyr Residences.



The Emergency Situations Ministry of the capital of Kazakhstan reports that the outer skin of the building is on fire. pic.twitter.com/DCtkfcjQxp