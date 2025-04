Zakucao Aneli za DNO: Luka nastavio da blati Anđelu, pa najstrašnije ponizio svoju devojku kako bi pokazao svoju muškost (VIDEO)

ŠOK!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Luki Vujoviću.

- Šta je to što si još saznao o Anđeli Đuričić? - pitao je Darko

- Drug je rekao da nije onakva kakva se prikazuje. Još jedan, kog ona odlično poznaje, ne želim da ispričam - počeo je Luka.

- Ajde reci ime, volim da znam, da pozdravim - rekla je Anđela.

- Kada sam rekao: "Imam i ja drugove koji znaju mnogo toga o tebi", a ona je uzvratila najstrašnijim uvredama. Kada sam se raspravljao sa Milenom ona mi je dobacivala: "Fifi, ajde sedi, Fifi ajde na mesto", posle sam ja pukao. Dobio sam taj snimak, poslata mi je i njena slika iz sobe -rekao je Luka.

- AJde reci koja slika, jesam li ja naga na njoj? - pitala je Anđela.

- Ja sam tu temu završio. Neće me navući da kažem kakva je fotografija, pa da posle ona poveže ko je. Slika nije prikladna za jednu devojku. Dovoljno se vidi. Nemaš ništa na sebi. Ja tvrdim da imam - rekao je Luka.

- Ja stanem ispred svakoga i kažem ako je nešto što jeste. Za đakuzi i banane pričamo godinu dana. Ta situacija o kojoj pričaš ne postoji. Očekivala sam nešto konkretno. On je pre tražio da se izbaci fotografija, pa vi zamislite muškarca koji ima devojku pored sebe da se izbaci naga fotografija druge devojke. Zamislite tu sramotu, a njegova devojka se suprotstavlja drugom muškarcu oko nagih fotografija njene sestre, koga već, ne sećam se - rekla je Anđela.

- Polugola. Nemoj da izbaciš te slike, pošto sam ja lažov, ja znam šta imam. Time bi mi zamerio taj moj prijatelj. Moje mišljenje je promenjeno kada je rekla da se moja devojka na*ijala Gastozu na polni organ - rekao je Luka.

- Kako sam ja bila pravi primer jedne devojke u vezi, a danas sa spe*mulja i sve ovo? - pitala je Anđela.

- Ne sudim po tome ko je kakav čovek. Nisam joj uzvraćao iz poštovanja prema Gastozu. Nisam ni znao šta se dešavalo u diskoteci, ali ona opet tvrdi to što je rekla. Nije mi se izvinila, niti mi je prišla. Gastoz je u subotu pokazao svoje pravo lice - rekao je Vujović.

- Ljudi pričaju i pišu da Gastoz nije ponizio svoju devojku kao što si ponizio ti na dan praznika, kako to komentarišeš - pitao je voditelj.

- Ja ne znam da li je to toliki greh ili nije. Ja koliko sam upućeno to nije greh, oni idu na putovanja i provode vreme sa svojim devojkama i ženama - objašnjavao je Luka.

- Malopre si rekao Terzi da je Gastoz poslednji koji može da komentariše nešto - rekao je Darko.

- Mnogi ovde izazivaju svađe kako bi ispali žrtve - ubacio se Terza.

- Rekao je više puta za mene da sam blam. Srećan je što postoje Luka i Terza jer onda njemu ne mogu da sude, tako je on pričao. Smejao mi se što sam stavljao periku, aon je isto to radio na Elitoviziji. Ja sam ga bar u izolaciji stavljao i vadio, a on je ostao suv kao barut

- Da li si svestan da si ovim ponizio svoju devojku ? - pitao je Darko.

- Ja sam ironično to rekao - počeo je da se brani Vujović.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A.Anđić