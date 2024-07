Aneli i Anita nisu Mionine prijateljice: Gledateljka posavetovala Ša da udalji svoju devojku od bivših cimerki, on odmah reagovao! (VIDEO)

Šok!

Gosti u emisiji ''Narod pita'' bili su Nenad Aleskić Ša i Uroš Rajačić, a gledateljka koja se javila obratila se Aleksiću.

- Nenade, ti si super. Ko kaže da ne valjaš, taj nije normalan. Znam te kao jako mladog, tvoj početak je zapravo bio na ''Farmi''. Nastupao si sa velikim zvezdama, a to Uroš ne zna jer je jako mlad. Ša, Aneli i Anita nisu Mionine prijateljice, moraš to da shvatiš. Molim te pogledaj samo klipove, one su poklone za nju, uzele za sebe. Aneli je nagovarala Mionu da te ostavi, a to prijateljice ne rade - kazala je gledateljka.

- One imaju super odnos. Čuju se i dobre su. Ne bih se ja mnogo mešao u to, gospođo - kazao je Ša.

- Lepo sam ti rekla. Što se tebe tiče, ne postoji komšija koji je ružnu reč rekao za tebe. Uroše, ti si se stalno svađao sa Majom, a ona nije toliko loša, kao Anita - istakla je gledateljka.

- Anita je pokazala da se promnenila na bolje, sada je devojka na mestu. Maja je ta koja jhe skidala muškarce svojim drugaricama, je l' to radi dobra osoba? Mene je vređala na sve moguće načine, a ja to nisam radio prvi - kazao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.