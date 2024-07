Ne zaslužuje ga ni jedna devojka: Gledateljka posavetovala Stanislava da se otkači Maje, on odbranio Marinkovićevu! (VIDEO)

Stao u njenu odbranu!

U toku je emisija 'Narod pita'. Večerašnja voditeljka Ivana Šopić ugostila je petoplasiranog učesnika Stanislava Krofaka. Zorica iz Novog Sada posavetovala je Stanislava da ne traži devojke koje ga nisu dostojne, on odbranio Maju da je potpuno normalnija napolju.

Dobro veče, ja samo želim da pohvalim Stanislava, Ša može da mu pozavidi, neka je živ majci koja ga je rodila, neka samo tako nastavi kroz život, ja imam tri sina i posavetovala bih te da bežiš od Mione i Maje, ti sine zaslužuješ mnogo više, ovo ti ja kažem iz srca, takvo dete šokirana sam da i dalje postoji i uživaj u životu i nemam nikakvo pitanje -rekla je gledateljka.

Zbog čega mislite da Maja nije za njega? -pitala je Ivana.

U zadnje vreme svi težimo ka nečemu prirodnom, on nije vaspitan da živi životom koji je sada diktiran, mi sve to volimo da vidimo ali ne u svojoj kući. Ja bih poželela da pored svog sina vidim neku kvalitetnu osobu, nije sve u fizičkom izgledu, to što Stanislav ima u svojoj duši bi trebao da ima pored sebe. Njega ne zaslužuje ni jedna devojka iz Elite -rekla je gledateljka.

Ja jesam takav kako me je gospođa predstavila, Maja je sasvim drugačija napolju, u neke stvari joj verujem sto posto -rekao je Stanislav.

Autor: Nemanja Šolaja