ŠOK NA SAMOM POČETKU: Gastoz preuzeo na sebe svu krivicu za Anđeline laži, pa priznao da li mu se zbog detalja o Pavlu promenila slika o njoj! (VIDEO)

Svim silama stao u njenu zaštitu!

Na samom početku emisije "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić, turbulencijama i detaljima koje je saznao o njenom odnosu sa Pavlom Jovanovićem.

- Ako si ušao u "Elitu" sa predznanjem da je Anđela Pavlova devojka, kako si tako lako poverovao da nisu imali ništa? - pitao je Darko.

- Poverovao sam na jedan, mislio sam da ću da je uhvatim na foru. Znao sam za auto i da ju je gotivio, a ona se šokirala i rekla da od toga nema ništa i da su se samo družili. Čudno mi je da neko može ovde da me slaže i nije mi delovalo da me Anđela laže. Nisam se kod njega mnogo raspitivao. Ne spavam sa njim da bih mogao da znam svaki njegov pokret i nije mi rekao da se smuvao sa Monikom Beluči nego sa Anđelom. Nisam ni znao više od toga osim da je vozila njegov auto i da sam ga pitao šta se dešava sa njom. On generalno ima ono što sam pisao, imam i ja, ali da se sećam svih detalja, pa ne sećam se pola svog života - govorio je Gastoz.

- Gledaoci danima prate kako reaguješ kad se otkrije novi detalj i svi su uvereni da si izgubio poverenje u Anđelu ili da je ozbiljno narušeno? - pitao je voditelj.

- Jesam se u trenutku malo poljuljao. Moram da kažem da mene niste shvatili, ja sam rekao ako treba da lažemo da ćemo da lažemo zajedno jer smo partneri. Ako nešto krije, neka mi kaže sve, pa ako moramo da lažemo zajedno ćemo da lažemo. Danas smo pričali, nemam potrebu da joj ne verujem. Držaću se toga da joj verujem. Ona je sad moja devojka i to je to. Ona je sad moje vlasništvo i ja biram i samo verujem njoj. Ne moraju te stvari sad da se dešavaju, a da jeste ili nije, ona je sad sa mnom. Njega za sad nisam pljuvao, ali jedva čekam da se vidimo kad izađemo i stavimo neke stvari na sto. Verujem isključivo mojoj devojci. Nisam mu pobio pola familije ovo je lako rešivo i jedva čekam. Videću se sa drugom koji je bio tu dok je valjao i korektno je da sednem sa njim, bez obzira šta se ovde dešava - dodao je Gastoz.

- Da li želiš da mu se izviniš ili očitaš lekciju? - pitao je voditelj.

- Samo želim da sednem i naš razgovor će da se vodi kao i do sad. Za mene nikad nije bio nerazuman lik, ali ovo ćemo da rešimo normalnim putem, kao što ih ljudi rešavaju - rekao je Gastoz.

- Da li stvarno smatraš sitnicom što ti Anđela nije rekla da je Pavle bio u drugim kolima i dovozio džakove? Ti si preuzeo na sebe krivicu i rekao da si kriv što je nisi pitao - dodao je Darko.

- Istina da nisam bio znatiželjan, a da sam pitao verovatno bih dobio odgovor. Kad je Milan rekao da je video svojim očima otvorilo mi se hiljadu vijuga da li me je još nešto slagala i onda sam je stvarno ovde stavio na roštilj. Ja sam instiktivno reagovao jer nisam moga da sakrijem to za sitnicu koju se nisam ni potrudio da saznam. Na meni je bilo da pitam ko ju je dovezao. Ona nije želela da upliće njega u kumu, ali se klupko odmotavalo. Ona je želela da sakrije celu priču da ljudi ovde ne bi komentarisali - pričao je Gastoz.

- Ako se ispostavi da je Pavle bio u pravu za stvari koje govori, da li ćeš to Anđeli oprostiti? Kod Drveta si rekao da bi prešao preko laži - rekao je Darko.

- Šokirao bih se sa kim delim kiseonik već osam meseci, ne bih je gledao istim očima i ne mogu da verujem da takve stvari mogu da se dese. Ja da verujem u to odvojio bih se i ne bih bio sa njom. Ne pušta je šta god da bude ishod, ali ne verujem da će biti drugačiji - govorio je on.

- Da li ti se promenila slika o njoj? - pitao je voditelj.

- Ne, samo onaj detalj za koji nisam bio znatiželjan, pa sam bio nespreman, ona meso, a ovi roštilj - rekao je Gastoz.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić