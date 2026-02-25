(UZNEMIRUJUĆE) BRUTALNO UBISTVO MMA BORCA U CENTRU BEOGRADA: Stefana 19 puta izboli nožem i ostavili na ulici da umre! Ubice u bekstvu bile skoro 2 godine

MMA borac i reprezentativac Srbije Stefan Savić (23) ubijen je pre tačno dve godine u centru Beograda.

Ubijen je u noći između 24. i 25. februara 2024. godine u Dunavskoj ulici na Dorćolu. Tokom napada, dok su Marko Daničić i Vasilije Gačević mladića brutalno ubadali nožem, slučajni prolaznik pokušao je da pomogne Saviću, ali su dvojica napadača potom, kako se sumnja, napali i njega.

Nakon zločina, osumnjičeni su pobegli i nestali, ali su obojica nedavno uhapšena.

Svojevremeno se pojavio i snimak brutalnog ubistva s nadzorne kamere koji ledi krv u žilama. Na snimku iz Dunavske ulice može se videti kako se dvojica napadača zverski iživljavaju nad žrtvom.

Sumnja se da je Stefan Savić nakon kraće svađe sa osumnjičenima izašao iz lokala u kom su bili, počeo da beži, ali su ga oni sustigli i počeli zverski da ubadaju nožem. Savić je zadobio 19 uboda u telo, a nadzorne kamere snimile su kako osumnjičeni udaraju i šutiraju nesrećnog Savića koji nepomično leži na trotoaru ispred jedne firme.

Takođe, na snimku se može videti i kako osumnjičeni ubadaju nožem Savića dok leži. Tokom brutalnog iživljavanja nad žrtvom u pomoć Saviću prilazi mladić koji je slučajno prolazio Dunavskom ulicom. Mladić koji nije ni poznavao žrtvu hrabro je pokušao da se suprotstavi nasilnicima, ali je i on napadnut i uboden nožem u predelu stomaka.

- Stefan Savić ostao je da leži u lokvi krvi na trotoaru, a kasnije su lekari Hitne pomoći pokušali da ga reanimiraju, ali nažalost, i pored svih napora nisu uspeli. Savić je poglašen mrtvim i telo je po nalogu dežurnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu poslato na obdukciju koja je utvrdila da je imao 19 uboda nožem po celom telu - podseća naš sagovornik i dodaje:

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

- Mladić koji je pokušao da pomogne Stefana uspeo je onako povređen i krvav da sedne u svoj automobil i odveze se do Terazija gde mu je prvo ukazana medicinska pomoć. Nakon toga, sanitetom je prevezen u Urgentni centar u Beogradu. Daljom istragom rasvetljeno je da je mladić povrede zadobio pokušavajući da pomogne MMA borcu koji je od zadobijenih povreda preminuo nakon napada.

Stefan Savić je bio jedan od talentovanijih MMA boraca. Krajem 2023. je došao do najvećeg uspeha, osvojio je bronzanu medalju na svetskom šampionatu u amaterskom MMA, koji se održao u Tirani. Savić je tri meseca pre ubistva gostovao u jednom podkastu i ispričao da je ovim sportom počeo da se bavi sa 14 godina.

Gačević uhapšen u Madridu

Vasilije Gačević je, prema dostupnim informacijama, uhapšen 19. januara u Španiji u akciji pripadnika Odeljenja za lociranje begunaca Centralne jedinice za drogu i organizovani kriminal. U Španiji se krio gotovo četiri meseca, nakon što je stigao u oktobru 2025. godine.

Istraga je otkrila da je koristio lažni identitet. Istražitelji su najpre u bazi podataka pronašli osobu za koju su sumnjali da je reč o bliskom prijatelju osumnjičenog Gačevića, da bi se u međuvremenu ispostavila da se radi upravo o njemu.

Sumnja se da je on preko Albanije pobegao iz Srbije u Španiju.

Kada je uhapšen 19. januara, ustanovljeno je da je on promenio lični opis tokom bekstva, kako bi zavarao policiju u nadi da će ga teže prepoznati i naći.

Pokušao je da se sakrije u kući, a u očaju se čak bacio niz stepenice. Iako je bio nenaoružan, pružio je snažan otpor pre nego što je savladan.

- Došlo je do fizičkog sukoba, ali je situacija odmah stavljena pod kontrolu. Srećom, nije imao oružje kod sebe - prenose španski mediji.

Gačević se trenutno nalazi u pritvoru u Španiji i očekuje se njegovo izručenje Srbiji.

Daničić je 10. februara ove godine iz Hrvatske ušao u Srbiju i krio se do hapšenja, koristeći ličnu kartu svog brata D. D. izdatu u Republici Hrvatskoj, kako je potvrdio ministar unutrašnjih poslova.

- Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu 18. februara 2026. godine doneo je rešenje kojim je ostavljeno na snazi prethodno rešenje od 11. marta 2024. godine, kojim je uhapšenom određen pritvor koji mu se računa od 16. februara 2026. i može trajati najduže 30 dana - navode u saopštenju Višeg suda.

Pritvor je određen zbog postojanja opasnosti od bekstva, s obzirom na okolnosti koje ukazuju da bi mogao ponoviti krivično delo, kao i zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo za koje je predviđena kazna zatvora preko deset godina. Način izvršenja i težina posledica dela doveli su i do uznemirenja javnosti, što bi moglo ugroziti nesmetano vođenje postupka.

Autor: D.Bošković