BRUTALNO PRETUČEN MUŠKARAC (35) U BELOM POTOKU Napravili mu sačekušu, sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar!

Muškarcu su nanete teške povrede, uključujući prelom lobanje i nosa. Policija intenzivno traga za napadačima koji su pobegli sa mesta događaja.

Svetislav M. (35) teško je povređen u utorak uveče u naselju Beli potok, nakon što ga je na autobuskom stajalištu presrela i brutalno pretukla grupa za sada nepoznatih napadača.

Sačekuša na stajalištu

Napad se dogodio u večernjim satima u naselju Zuce, Beli potok. Prema nezvaničnim informacijama, Svetislav se nalazio na stajalištu javnog prevoza kada mu je prišlo nekoliko NN lica.

Napadači su nasrnuli na njega, zadajući mu seriju silovitih udaraca pesnicama i nogama u predelu glave i tela.

Teške povrede opasne po život

Povređeni muškarac je hitno prevezen u Urgentni centar, gde su lekari konstatovali alarmantno stanje.

- Kod pacijenta su dijagnostikovane teške telesne povrede, uključujući prelom baze lobanje i prelom nosne kosti. Zbog ozbiljnosti povreda, on je zadržan na daljem lečenju i nalazi se pod stalnim nadzorom lekara- kaže dobro obavešteni izvor.

Istraga u toku

Policija intenzivno traga za napadačima koji su nakon prebijanja pobegli u nepoznatom pravcu.

Još uvek nije poznat motiv ovog brutalnog napada.

Autor: Jovana Nerić