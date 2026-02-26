PALI NA AZURNOJ OBALI! Troje Crnogoraca uhapšeno u velikoj akciji Europola

Crnogorski državljani Željko M.., Đorđe M., i Tamara M. uhapšeni su u velikoj akciji policije na Azurnoj obali u Francuskoj.

Više crnogorskih medija objavilo je danas da je poznati begunac iz Crne Gore uhapšen u akciji više evropskih policija.

To je saopštio zvanično Evropol, ističući da je uhapšeni bio na listi najtraženijih koju je objavila evropska policijska organizacija.

Ipak, lisice na ruke nisu stavljene jednom, već trojici državljana Crne Gore, a oni su imali još nekoliko pasoša.

Evropol u saopštenju navodi da su policijske snage razbile međunarodnu kriminalnu mrežu koja je prala profit od kokaina za italijanske organizacije Kamora i Ndrangeta.

Hapšenja su, osim u Francuskoj, sprovedena i u Italiji.

Autor: Pink.rs