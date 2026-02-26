AKTUELNO

Hronika

PALI NA AZURNOJ OBALI! Troje Crnogoraca uhapšeno u velikoj akciji Europola

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug AP/Jean-Christophe Bott/Keystone via AP ||

Crnogorski državljani Željko M.., Đorđe M., i Tamara M. uhapšeni su u velikoj akciji policije na Azurnoj obali u Francuskoj.

Više crnogorskih medija objavilo je danas da je poznati begunac iz Crne Gore uhapšen u akciji više evropskih policija.

To je saopštio zvanično Evropol, ističući da je uhapšeni bio na listi najtraženijih koju je objavila evropska policijska organizacija.

Ipak, lisice na ruke nisu stavljene jednom, već trojici državljana Crne Gore, a oni su imali još nekoliko pasoša.

Evropol u saopštenju navodi da su policijske snage razbile međunarodnu kriminalnu mrežu koja je prala profit od kokaina za italijanske organizacije Kamora i Ndrangeta.

Hapšenja su, osim u Francuskoj, sprovedena i u Italiji.

Autor: Pink.rs

#Europol

#Francska

#Hapšenje

#azurna obala

#crnogorski državljani

POVEZANE VESTI

Hronika

PET OSOBA UHAPŠENO U AKCIJI 'ARMAGEDON': Imali pornografski sadržaj dece od šest do 12 godina! (VIDEO)

Hronika

KOKAIN, ORUŽJE I VELIKA KOLIČINA PARA VEZANA GUMICOM ZA TEGLE! Ovako su pali državljani Srbije u Španiji, evo gde su sve krili pare (FOTO+VIDEO)

Domaći

Odala je ćerka: Evo ko pravi društvo Melini Džinović na Azurnoj obali, sve otkriveno (FOTO)

Svet

Crnogorac, vođa kriminalne organizacije, uhapšen u Kanu: Zaplenjene luksuzne nekretnine na Azurnoj obali (VIDEO)

Hronika

EVO KO JE UHAPŠEN U VELIKOJ AKCIJI U NIŠU: Pali saradnici bivše gradonačelnice preko kojih je ispumpala milione iz budžeta

Hronika

ĆERKA RADOJA ZVICERA POZIRA U BESNOJ MAŠINI! Vođi kavačkog klana danas zaplenjen 'brabus' od pola miliona evra - evo kako se Iva baškarila u njemu (FO