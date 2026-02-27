AKTUELNO

Užas u Nišu! Muškarac nasred ulice izboden šrafcigerom

Izvor: Informer.rs, Foto: Pink.rs ||

Muškarac (43) napadnut je i izboden šrafcigerom danas nasred ulice u Nišu.

Kako saznajemo, u 14.10 časova policija je obaveštena da je u Bulevaru Nemanjića u Nišu došlo do napada u kom je povređena jedna osoba.

Hitna pomoć je odmah na terenu pružila pomoć muškarcu koji je uboden u nogu.

On je odmah prebačen u Univerzitetski klinički centar u Nišu, a prema prvim informacijama, nije zadobio teže povrede.

O incidentu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Nišu. Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja, a za sada nema informacija o motivu napada ni počiniocu.

UŽAS! Sin mortus pijan krvnički tukao majku u Obrenovcu i pretio da će je ubiti

Autor: A.A.

