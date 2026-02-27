AKTUELNO

MUNJEVITA AKCIJA POLICIJE! Uhapšen crnogorski državljanin zbog sumnje na falsifikovanje dokumenata i ilegalne prelaske granice

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole i Uprave kriminalističke policije u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su crnogorskog državljanina G. Ć. R. (1982) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave u produženom trajanju.

Postoje osnovi sumnje G. Ć. R. pribavio i upotrebio ličnu kartu i pasoš Republike Srbije na ime D. J. (1983), kao i da je sa navedenim dokumentima od marta 2024. godine do februara 2026. godine prelazio državnu granicu Republike Srbije.

Foto: MUP Srbije

Prilikom pretresa objekata na više lokacija, od osumnjičenog je oduzeto više mobilnih telefona, originalni dokumenti Republike Srbije na ime D. J., kao i dva putnička motorna vozila visoke klase za koje se sumnja da su korišćena za izvršenje krivičnih dela.

Foto: MUP Srbije

Osumnjičenom G.Ć.R. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu, prijavu biti priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Foto: MUP Srbije

