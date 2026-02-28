TEŠKA NESREĆA NA NOVOM BEOGRADU: Automobil udario dve devojčice - Hitno prebačene u Tiršovu

Dve maloletne devojčice povređene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas oko 12 sati na Novom Beogradu.

Saobraćajna nesreća se dogodila na Novom Beogradu u ulici Doktora Ivana Ribara, a tom prilikom povređene su dve devojčice starosti devet i deset godina.

Prema prvim informacijama, vozač automobila ostao je na licu mesta kako bi sačekao policiju.

Povređene devojčice su kolima Hitne pomoći prevezene u Tiršovu bolnicu u Beogradu gde će im biti konstatovan stepen povreda.

Uzrok saobraćajne nesreće još uvek nije poznat.

Policija vrši uviđaj na licu mesta.

Autor: Iva Besarabić