STRAVIČNA NESREĆA U NOVOM SADU Sudarili se motor i automobil, momak (26) i devojka (23) hitno prevezeni u bolnicu

U saobračajnoj nesreći koja se dogodila u Novom Sadu teško su povređeni momak i devojka.

Dve osobe su povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 21 čas i 30 minuta, u Ulici cara Dušana u Novom Sadu.

Prilikom udesa koji se dogodio sudarili su se motocikl i automobil.

Po rečima doktora Zorana Krulja, portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihove ekipe izašle su na lice mesta po prvom prioritetu.

Zbrinuti su muškarac (26) i devojka (23) koji su sa višestrukim telesnim povredama prevezeni u Klinički centar Vojvodine na dalje lečenje.

Policija je izvršila uviđaj na licu mesta, a za sada nije poznato stanje povređenih.

Autor: Jovana Nerić