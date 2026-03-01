HOROR U KRAGUJEVCU: Mladić brutalno ubijen pred ženom i decom! Napadač pobegao na KVADU!

U kragujevačkom naselju Erdeč danas se dogodilo stravično ubistvo koje je potreslo čitavu Srbiju. Prema prvim informacijama, mlađi muškarac likvidiran je naočigled svoje porodice.

Kako prenosi portal uCentru, jeziv zločin odigrao se usred dana, a detalji su potresni - žrtva je ubijena pred svojom suprugom i decom. Svedoci događaja navode da je napadač na mesto zločina došao na kvadu (četvorotočkašu), iz kojeg je ispalio smrtonosne hice, a potom istim vozilom pobegao u nepoznatom pravcu.

Policijske snage su odmah blokirale naselje Erdeč i sve prilaze mestu pucnjave.

Uviđaj je u toku, a inspektori intenzivno tragaju za ubicom. Prema nezvaničnim saznanjima, u gradu je pokrenuta opsežna potraga i proveravaju se svi sumnjivi pravci bekstva.

Građani ovog dela Kragujevca su u šoku, dok policija obezbeđuje lice mesta radi prikupljanja dokaza koji bi mogli dovesti do hapšenja osumnjičenog.

Autor: D.S.