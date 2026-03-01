JEZIVA PLJAČKA U BARAJEVU: Maskirani razbojnici mučili vlasnika auto-servisa, vezali ga i stavljali mu kesu na glavu!

Beogradska policija traga za dvojicom maskiranih razbojnika koji su u petak izveli brutalnu pljačku u jednom auto-servisu u Barajevu, gde su uz primenu neviđene torture oteli novac od vlasnika.

Dvojica naoružanih napadača upala su u objekat i odmah onesposobila vlasnika (40) tako što su mu vezali ruke i noge. Prema nezvaničnim saznanjima, usledila je dvočasovna tortura tokom koje su žrtvu neprestano tukli i stavljali mu plastičnu kesu na glavu, primoravajući ga da otkrije gde krije novac.

Nasilnici se tu nisu zaustavili, već su napali i radnika servisa (38), zadajući mu više udaraca pesnicama u predelu glave. Nakon što su došli do plena, razbojnici su pobegli u nepoznatom pravcu.

Policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku kako bi se identifikovali i locirali počinioci ovog teškog razbojništva.

Autor: D.S.