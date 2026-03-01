AKTUELNO

Hronika

JEZIVA PLJAČKA U BARAJEVU: Maskirani razbojnici mučili vlasnika auto-servisa, vezali ga i stavljali mu kesu na glavu!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Beogradska policija traga za dvojicom maskiranih razbojnika koji su u petak izveli brutalnu pljačku u jednom auto-servisu u Barajevu, gde su uz primenu neviđene torture oteli novac od vlasnika.

Dvojica naoružanih napadača upala su u objekat i odmah onesposobila vlasnika (40) tako što su mu vezali ruke i noge. Prema nezvaničnim saznanjima, usledila je dvočasovna tortura tokom koje su žrtvu neprestano tukli i stavljali mu plastičnu kesu na glavu, primoravajući ga da otkrije gde krije novac.

Nasilnici se tu nisu zaustavili, već su napali i radnika servisa (38), zadajući mu više udaraca pesnicama u predelu glave. Nakon što su došli do plena, razbojnici su pobegli u nepoznatom pravcu.

Policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku kako bi se identifikovali i locirali počinioci ovog teškog razbojništva.

Autor: D.S.

#Auto servis

#Barajevo

#Beograd

#Hronika

#Istraga

#Mučenje

#Policija

#pljačka

#razbojništvo

POVEZANE VESTI

Hronika

FILMSKA PLJAČKA KLADIONICE U BEOGRADU: Pištoljem udarili radnika, sa gostima ga zaključali u toalet pa uzeli 200.000!

Hronika

OPSADA NA ZVEZDARI! Dve brutalne pljačke za dva sata: Mladića vozili na HAUBI, pa radnici stavili NOŽ POD GRLO!

Hronika

Užas na Mirijevu! Pretukli čoveka pa mu oteli 8.000 evra, ostavili ga prebijenog i krvavog nasred ulice

Hronika

HOROR NA VOŽDOVCU: Pretukli muškarca, pa ga SEKIROM udarili u glavu! Policija raspisala potragu za napadačima!

Hronika

Filmska pljačka pošte u Beogradu: Evo kako su lopovi odneli dva miliona

Hronika

POZNATOG UGOSTITELJA VEZALI ZA STOLICU I MUČILI DO SMRTI! Horor kod Boljevaca: Policija traga za ubicom!