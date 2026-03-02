AKTUELNO

TROSTRUKI SUDAR KOD OVČAR BANJE: Dvoje povređenih u teškoj nesreći

Izvor: Pink.rs/RINA, Foto: Pink.rs ||

Dve osobe su povređene i vozilom Hitne pomoći prevezene u Opštu bolnicu u Čačku.

- Dva pacijenta primljena su usled zadobijenih povreda u saobraćajnom udesu kod Ovčar banje. Stabilnih su vitalnih parametara. U toku je dijagnistika, potvrđeno je za RINU u OB Čačak.

Saobraćajna policija regulisala je saobraćaj i propuštala vozila na ovoj deonici, tokom trajanja uviđaja. Prema izjavama očevidaca, šteta n na vozilima je ogromna.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove teške saobraćajne nezgode.

Autor: Iva Besarabić

#Nesreća

#Ovčar Banja

#Sudar

#udes

#Čačak

