TROSTRUKI SUDAR KOD OVČAR BANJE: Dvoje povređenih u teškoj nesreći

Dve osobe su povređene i vozilom Hitne pomoći prevezene u Opštu bolnicu u Čačku.

- Dva pacijenta primljena su usled zadobijenih povreda u saobraćajnom udesu kod Ovčar banje. Stabilnih su vitalnih parametara. U toku je dijagnistika, potvrđeno je za RINU u OB Čačak.

Saobraćajna policija regulisala je saobraćaj i propuštala vozila na ovoj deonici, tokom trajanja uviđaja. Prema izjavama očevidaca, šteta n na vozilima je ogromna.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove teške saobraćajne nezgode.

Autor: Iva Besarabić