HAPŠENJE U PANČEVU: Muškarac iz Kovina udario policajca u glavu, pa mu pronašli psihoaktivne lekove

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu lišili su slobode B. Š. (46) iz Kovina, zbog sumnje da je fizički napao policijskog službenika na dužnosti.

Drama je započela kada je osumnjičeni odbio da postupi po nalogu ovlašćenih lica i pruži dokumenta na uvid. Prema navodima policije, situacija je eskalirala prilikom samog privođenja. B. Š. se sumnjiči da je tada udario jednog policijskog službenika u predelu glave, čime je počinio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Pored napada, policija je pretresom kod osumnjičenog pronašla i određenu količinu medikamenata.

Nakon obaveznog veštačenja, protiv njega će biti podneta još jedna krivična prijava - za neovlašćeno držanje opojnih droga.

Pritvor i dalji postupak

B. Š. je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. On će uz krivičnu prijavu biti sproveden u nadležno tužilaštvo u Smederevu.

Pored krivične odgovornosti, protiv muškarca iz Kovina biće podneta i prekršajna prijava u skladu sa Zakonom o ličnoj karti zbog prvobitnog odbijanja identifikacije.

Autor: S.M.