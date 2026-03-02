UDARIO POLICAJCA U GLAVU, PA POKUŠAO DA POBEGNE: Uhapšen muškarac, kod sebe nije imao dokumenta, ali je zato imao ovo!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu uhapsili su B. Š. (46) iz Kovina zbog sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Sumnja se da je on odbio da policajcima da dokumenta na uvid, kao i da je prilikom privođenja udario jednog policijskog službenika u glavu.

Takođe, kod njega je pronađena manja količina lekova koji se nalaze na listi psihoaktivnih supstanci, a za koje nije imao kod sebe izveštaj lekara, pa će nakon provera i veštačenja protiv njega biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

B. Š. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Smederevu, a protiv njega će biti podneta i odgovarajuća prekršajna prijava po Zakonu o ličnoj karti.

Autor: S.M.