OŠTETIO NOVI SAD I VOJVODINU ZA 6 MILIONA: Zastupnik udruženja građana uhapšen zbog korupcije

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je danas, u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije, lišen slobode osumnjičeni B.J. zbog osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana "Centar za evropske vrednosti i kulturu", u kojem je osumnjičeni B.J. odgovorno lice - zastupnik, dodeljena sredstva od Grada Novog Sada i AP Vojvodine za realizaciju 20 projekata u ukupnom iznosu od 6.360.000,00 dinara. Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (predavanja, obuke, radionice, izložbe, festivale i dr.). Na taj način je Gradu Novom Sadu i AP Vojvodini naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 6.360.000,00 dinara - saopšteno je iz VJT Novi Sad.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom B.J. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

- Više javno tužilaštvo u Novom Sadu ističe da je u periodu od 19. februara 2025. godine do 27. januara 2026. godine Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva podnelo ukupno trinaest optužnih akata kojima je obuhvaćeno petnaest

udruženja i 202 projekata, pri čemu je budžetu Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i Grada Novog Sada prouzrokovana ukupna šteta u iznosu od od 82.244.886,00 dinara - saopštili su iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Autor: Iva Besarabić