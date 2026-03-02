BRUTALNO PRETUČEN BRAČNI PAR KOD BOGOSLOVIJE: Žena nokautirana, ostala da leži na trotoaru i muž povređen! SVE POČELO U AUTOBUSU!

U Beogradu se odigrala prava drama kada je jedna porodica verbalno, a potom i fizički napala stariji bračni par u gradskom prevozu, a sukob je eskalirao kada su izašli na stanicu

​Na autobuskom i tramvajskom stajalištu "Omladinski stadion" na Bogosloviji, u beogradskoj opštini Palilula, danas oko 14 časova došlo je do brutalnog fizičkog obračuna u kojem je povređen stariji bračni par.

Incident je navodno započet u vozilu gradskog prevoza, a eskalirao je na stanici kada su akteri izašli iz vozila. Nemile scene odigrale su se pred brojnim svedocima, a uznemireni građani su pozvali policiju i Hitnu pomoć.

​Do sukoba je, kako su ispričali očevici, došlo kada je jedna porodica, iz za sada nepoznatih razloga, najpre verbalno, a potom i fizički napala stariju ženu, a potom i muškarca. Sukob se nije smirio ni nakon što su akteri izašli iz vozila na stajalište, gde je nasilje postalo još intenzivnije.

​Teške povrede

Kako su očevidci istakli, jedan član porodice udario je starijeg čoveka nanevši mu teške telesne povrede, a nesrećnu ženu udarcem pesnicom oborio na zemlju.

Ekipe hitnih službi izašle su na lice mesta.

​Trenutno se na licu mesta nalazi više patrola policije. Policajci na terenu ispituju članove porodice koja je učestvovala u incidentu, kao i napadnuti par, kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog sramnog čina.

Autor: S.M.