Bračni par brutalno ubio jedno drugog u porodičnoj kući: Sin tokom incidenta bio u svojoj sobi

Bračni par je izbo nožem, pucao i na kraju ubio jedno drugo, prošle nedelje u jezivoj tuči u njihovoj kući u državi Vašington, a drama se odigrala dok je 11-godišnji sin igrao video igrice u drugoj sobi.

Dečak je nosio slušalice dok su njegovi roditelji "napadali jedan drugog" ​​na Noć veštica, rekli su zvaničnici.

Dečak nije znao šta se događa, sve dok nije pronašao njihova tela.

Žrtve su identifikovane kao Huan Antonio Alvarado Saenz (38) i Sesilija Robles Očoa (39).

Alvarado Saenz je preminuo od višestrukih uboda nožem u grudi, saopštila je policija, dok je Robles Očoa izbodena i upucana, saopštila je kancelarija šerifa okruga Kaulic .

Dečak je pozvao hitnu nakon što je pronašao svoje krvave roditelje na podu u kuhinji.

Parents brutally killed each other as son, 11, played video games in another room: officials



A married couple stabbed, shot, and eventually killed each other last week in a gruesome fight inside their Washington State home, all while their 11-year-old son played video games in… pic.twitter.com/FOWfcoth5H