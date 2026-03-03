AKTUELNO

NAPALI JE PSI KOJE JE ČUVALA! Žena teško povređena na Trošarini, policija morala da obuzda kučiće da bi HITNA POMOĆ REAGOVALA

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Žena stara 57 godina zadobila je teške povrede kada su je napala dva psa rase kane korso, koja je čuvala svom sinu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Kako je navedeno, žena je čuvala pse, jer joj je sin bio inostranstvu, a nesreća se dogodila kod Beranske ulice kod Trošarine.

Pošto ekipe Hitne pomoći nisu mogle da priđu ženi od pasa, morala je da interveniše i policija.

U toku noći i dvojica muškaraca su povređena pri padu sa motocikla.

Nesreća u kojoj je teško povređen 28-godišnji muškarac dogodila se u 20.10 časova na uglu ulica Grčića Milenka i Ustaničke.

Muškarac star 24 godine takođe je povređen pri padu sa motora u ulici Kralja Milana ispred Narodne skupštine u 19.40 časova.

On je sa lakšim povredama prevezen u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile ukupno 115 intervencija od kojih je 17 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.

Autor: S.M.

