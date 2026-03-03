NAPALI JE PSI KOJE JE ČUVALA! Žena teško povređena na Trošarini, policija morala da obuzda kučiće da bi HITNA POMOĆ REAGOVALA

Žena stara 57 godina zadobila je teške povrede kada su je napala dva psa rase kane korso, koja je čuvala svom sinu, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Kako je navedeno, žena je čuvala pse, jer joj je sin bio inostranstvu, a nesreća se dogodila kod Beranske ulice kod Trošarine.
Pošto ekipe Hitne pomoći nisu mogle da priđu ženi od pasa, morala je da interveniše i policija.
U toku noći i dvojica muškaraca su povređena pri padu sa motocikla.
Nesreća u kojoj je teško povređen 28-godišnji muškarac dogodila se u 20.10 časova na uglu ulica Grčića Milenka i Ustaničke.
Muškarac star 24 godine takođe je povređen pri padu sa motora u ulici Kralja Milana ispred Narodne skupštine u 19.40 časova.
On je sa lakšim povredama prevezen u Urgentni centar.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile ukupno 115 intervencija od kojih je 17 bilo na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.
Autor: S.M.